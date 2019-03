Na Hrvaškem hišne preiskave in aretacije v primeru ladjedelnice Uljanik

Med policijsko operacijo, ki se je začela zgodaj zjutraj, naj bi opravljali hišne preiskave na 15 lokacijah, preiskujejo tako zasebne domove kot poslovne prostore. Pod drobnogled naj bi vzeli 12 oseb. Hišne preiskave naj bi po pričakovanjih potekale ves dan. V operaciji sodeluje več kot 100 policistov.

Kriminalistična preiskava naj bi bila povezana s "prestrukturiranjem ladjedelnice iz Reke oziroma poslovanjem skupine podjetij," je za hrvaško tiskovno agencijo Hinopovedala predstavnica notranjega ministrstva Marina Mandić. Preiskava se osredotoča na poslovanje v letu 2013.

Policisti naj bi preiskovali tudi hiše dolgoletnega predsednika uprave puljskega Uljanika Antona Brajkovića, ki je odstopil s položaja leta 2004.

Lokalni portal Regional Express poroča, da ne preiskujejo nobenega od aktualnih članov uprave.

Medtem delavci Uljanika v Pulju zaradi negotove usode ladjedelnice stavkajo že šesti dan. Zahtevajo izplačilo zaostalih plač in prestrukturiranje družbe. Nasprotujejo stečaju, ki so jo nekateri hrvaški ministri že naznanili kot rešitev za krizo v največji hrvaški ladjedelnici. Predstavniki sindikatov so za sredo napovedali obisk pri hrvaški predsednici Kolindi Grabar-Kitarović, od katere pričakujejo pomoč.

Hrvaška vlada javno še ni naznanila dokončne odločitve o usodi Uljanika. Hrvaški premier Andrej Plenković je v ponedeljek povedal, da vlada obravnava predvsem možnosti za prestrukturiranje Uljanika, a tudi "druge rešitve".