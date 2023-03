Pomanjkanje sezonskih delavcev: za žar mojstra ponujajo kar 3000 evrov mesečno

Na Hrvaškem imajo hudo pomanjkanje sezonskih delavcev. Za letošnje poletje jih na obali potrebujejo do 30.000. Obljubljena plačila zanje zato še nikoli niso bila višja. V okolici Dubrovnika žar mojstru ponujajo več kot 3.000 evrov mesečno. A tudi tako visoke plače ne bodo rešile težav, poudarjajo gostinci, ker so najvišji zneski rezervirani za domačine, torej Hrvate. Veliko manj na račun prejmejo tuji delavci, lani jih je bilo največ iz Srbije ter Bosne in Hercegovine, vedno več pa jih na Hrvaško prihaja tudi iz Azije, Nepala in s Filipinov.