Na hrvaški avtocesti pristalo letalo

Na avtocesti Zagreb-Reka med Vrbovskim in Ravno Goro so gasilci posredovali v nenavadni intervenciji, poroča Jutarnji.hr. Sredi avtoceste Zagreb-Reka je namreč pristalo motorno letalo Cessna 150M.

Kot so sporočili Vrbovski gasilci, je incident minil srečno. Kot so povedali za 24ur.com, ranjenih ni bilo, škoda je le materialna:"Nismo želeli delati dodatne panike, a klicali so nas razburjeni vozniki, da je sredi avtoceste letalo, ki je pristalo zaradi okvare. Bili smo zelo presenečeni, na teren se je odpravilo devet gasilcev, a tam naše pomoči sploh niso potrebovali."

'Mislili smo, da je to normalno. Šele potem smo ugotovili, da bo res pristalo'

Kot poroča24sata, se je sicer na avtocesti odvijala prava drama. Kot je za medij povedal eden izmed voznikov, ki je posnel nenavadni pristanek: "Naenkrat je letalo začelo krožiti nad nami. Potem se je spustilo zelo nizko, takrat smo še vedno mislili, da je to normalno. Nato pa smo ugotovili, da bo letalo resnično pristalo sredi avtoceste. Malo je vijugalo po sredini ceste, dokler ni s krilom trčilo v ograjo in obstalo na odstavnem pasu. Iz letala sta izstopila prestrašena ženska in moški." Kot piše 24sata, naj bi bila v letalu izkušen pilot inštruktor in kandidatka za pilotko, ki jima naj bi v zraku odpovedal motor.