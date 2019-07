Na Hrvaškem letos najslabša generacija maturantov doslej

V centru so napovedali, da bodo ob objavi uradnih izidov letošnje mature predstavili tudi mednarodne kazalnike. Med drugim je raziskava pokazala, da so hrvaški dijaki na zelo nizki ravni, kar zadeva bralne, matematične in naravoslovne sposobnosti.

Uradne rezultate mature bodo objavili 15. julija. Začasne rezultate so začeli posameznim srednjim šolam pošiljati v sredo.

Nad slabimi rezultati niso presenečeni

V hrvaškem centru za zunanje ocenjevanje izobraževanja(Ncvvo) nad slabimi rezultati letošnje mature niso presenečeni. Izpostavljajo, da gre za večletni trend, ki je bil zaznan tudi med raziskavo PISA.

Hrvaška ministrica za znanost in izobraževanje Blaženka Divjakje pred današnjo sejo vlade novinarjem dejala, da del težave predstavljajo neenakovredni kriteriji ocenjevanja v srednjih šolah. Ugotovili so zelo veliko razliko med ocenami v srednjih šolah in tistimi na državni maturi.

Kot je povedala, so letošnji slabi rezultati mature tudi razlog za nujno potrebno in čim prejšnjo izvedbo celovite izobraževalne reforme, s katero bi morali povečati število učnih ur iz matematike in hrvaškega jezika. V primerjavi z drugimi državami članicami EU je Hrvaška tudi na dnu lestvice po številu ur, ki jih učenci in dijaki preživijo v šolah.