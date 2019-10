Na Hrvaškem letos že 51 primerov ošpic, največ novih obolelih v Zagrebu

Na Hrvaškem so letos do 15. oktobra zabeležili že 51 primerov obolelih za ošpicami, med katerimi je bilo največ novih primerov v Zagrebu, je danes objavil hrvaški zavod za javno zdravstvo (Hzjz). Izpostavili so, da so od konca avgusta do sredine oktobra v Zagrebu obravnavali 27 bolnikov in da so sprožili ukrepe proti epidemiji ošpic.

Od začetka leta je bilo največ obolelih v Zagrebu (29), sledita splitsko-dalmatinska (14) in brodsko-posavska (5) županija, so zapisali na spletni strani Hzjz. Kot so dodali, je bilo med tistimi, ki so zboleli, 23 necepljenih, 11 delno cepljenih, za 17 oseb pa niso ugotovili, ali so bile cepljene. V devetih primerih so se oboleli okužili zunaj Hrvaške, več kot polovica obolelih pa je starejših od 30 let.

Potrdili dve žarišči

Nove primere so v preteklih dveh mesecih zabeležili večinoma v Zagrebu, medtem ko so v ostalih delih države primere zabeležili v prvi polovici leta. V Zagrebu so potrdili dve žarišči bolezni, in sicer v podjetju, kjer se je več zaposlenih okužilo z ošpicami od mlajše necepljene osebe, ter v večji družini, v kateri so zavračali cepljenje.

Hzjz znova opozarja na pomen cepljenja proti ošpicam. Izpostavili so tudi, da je vsak sum ošpic treba prijaviti epidemiološki službi zaradi sprožitve ukrepov proti epidemiji in preprečevanja širjenja bolezni.