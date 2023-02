Hrvaško je po uvedbi evra najprej zajel val podražitev hrane in različnih storitev, sedaj pa se obetajo tudi precej višje cene dopustov. Glavni razlog je inflacija. Cene so ponekod poskočile za 30 odstotkov in več. Če ste torej predlani za apartma v Splitu plačali 100 evrov, boste letos plačali 170 ali celo več. Bodo višje cene pri sosedih razlog, da se bo letos manj Slovencev sončilo na hrvaških plažah?