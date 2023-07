Na Hrvaškem nasedla jahta nekoč enega najbogatejših Slovencev

Na Hrvaškem se te dni zabavajo ob nasedli jahti slovenskega bogataša, a lastništvo in posadka na jahti Tomy odpirata veliko vprašanj. Lastnik 11-metrske jahte naj bi bil namreč podjetnik in nekoč eden najbogatejših Slovencev Tomaž Ročnik. Njegova zvezda pa je začela ugašati, ko je propadla Probanka, ki jo je vodila njegova sestra Romana Pajenk. Sam je ob osebnem bankrotu potopil tudi podjetje Klasje in zlorabil položaj v družbah Toming Consulting in Millcom Skupina.

Za vse njegove nelegalne posle ga je sodišče obsodilo na zaporno kazen, a več kot očitno ni za zapahi, saj naj bi prav on s svojo jahto, ki jo je kupil v času sojenja, nasedel na Krku.