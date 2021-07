Na Hrvaškem naj bi v modernem suženjstvu živelo 25 tisoč ljudi, v Sloveniji pet tisoč

Težaško fizično delo brez plačila, bivanje v neživljenjskih, nehigienskih pogojih in fizične zlorabe. V takšno življenje je 28 let silil 65-letni Hrvat iz Koprivnice zdaj 66-letnika. To je hrvaška policija odkrila le dva tedna za tem, ko so primer novodobnega suženjstva odkrili na Visu. Štiri Nepalce, stare od 32 do 42 let, je domačin pol leta zadrževal na otoku, jim odvzel dokumente in jih prisilil h gradbenim delom. Policijo so obvestili domačini. Kako pa je s trgovanjem z ljudmi v Sloveniji?

