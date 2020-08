Na Hrvaškem najbolj problematična otok Pag in Vodice

Porast okužb na Hrvaškem vpliva na epidemiološko situacijo v Sloveniji, saj imamo vedno več primerov uvoženih okužb, v zadnjem tednu kar 27. Stroka opozarja, da so te številke zaskrbljujoče. Če se bo stanje slabšalo, bodo strokovnjaki predlagali, da se Hrvaško uvrsti na rdeči seznam in uvede karanteno. Na Hrvaškem sta trenutno najbolj problematična otok Pag in Vodice, kjer se zabava največ mladih.