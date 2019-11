Na Hrvaškem neurja in rekordni valovi, v Italiji in Avstriji težave povzroča sneg

Slabo vreme povzroča številne nevšečnosti tudi v naši soseščini. Hrvaško obalo je zajelo eno najmočnejših neurij letos. Sunki vetra so dosegli tudi 156 kilometrov na uro, veter je ruval drevesa in odnašal strehe. Pri Dubrovniku so izmerili najvišji val na Jadranu doslej, visok skoraj 11 metrov. Prav tako so pod vodo Benetke. V Avstriji in Italiji pa promet ovira močno sneženje.