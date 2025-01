Na Hrvaškem novi val podražitve živil

Zdi se, da bodo po cenejše izdelke v Avstrijo ali Italijo kmalu vse pogosteje zahajali tudi Hrvati, z novim letom jih je namreč zajel nov val podražitev živil. Za 15 centov se je na primer podražila kava, vse višje so tudi cene mesa, mleka, olja in čokolade. In čeprav so cene omenjenih živil, kot ocenjujejo hrvaški strokovnjaki, trenutno na najvišji ravni v zgodovini, mnogi trdijo, da je to šele začetek podražitev.