Hrvaški oddelki za intenzivno nego na robu zmogljivosti

Z vprašanji od tega, kako obvladati tretji val pandemije, do tega, kako pospešiti cepilne kampanje, se spopadajo vse evropske države. Ene trenutno bolj uspešno, druge manj. Medtem ko se krivulja v Belgiji počasi obrača navzdol in vladi obeh držav napovedujeta sproščanje ukrepov, v Nemčiji zaradi povišanja števila okužb stroka poziva k hitremu in odločnejšemu ukrepanju. Nizozemska vlada ukrepov ne bo sproščala, saj so razmere še vedno kritične. Razmere se naglo slabšajo tudi v sosednji Hrvaški. Oddelki za intenzivno nego v številnih bolnišnicah so na robu zmogljivosti.

