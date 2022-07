Na hrvaškem okužbe s smrtonosnim antraksom

V hrvaškem naravnem parku Lonjsko polje ob meji z Bosno in Hercegovino se širi smrtonosni antraks oziroma vranični prisad. Gibanje na območju je zato omejeno. Z bakterijo antraksa se je doslej okužilo šest ljudi, med njimi dva otroka. K sreči imajo vsi lažje simptome in so pravočasno poiskali zdravniško pomoč. Zaradi okužbe je v zadnjem tednu poginilo že več kot 100 glav živine, ki se je pasla na travniku pri vasi Osekovo. Gre za bakterijo, ki se na človeka prenaša ob tesnem stiku z okuženo živaljo. Ne prenaša pa se s človeka na človeka. V 95 odstotkih primerov je za človeka, ki mu okužba lahko poškoduje kožo, pljuča in črevesje, popolnoma ozdravljiva.