Na Hrvaškem poleg požara škodo povzročala še neurja

Škodo ocenjujejo tudi v sosednji Hrvaški. Poleg silovitega požara blizu Šibenika, ki je zaradi močnega vetra hitro požiral vse pred seboj, so velike težave lokalno povzročala še neurja. Toča v velikosti oreha je klestila po Slavoniji vse do Baranje. Vse je bilo belo, kot da smo sredi zime, so s prizadetih območij pripovedovali prebivalci. Toča jim je uničila pridelke, veliko škode je na strehah, fasadah, avtomobilih, voda je zalivala kleti. Nedaleč od Šibenika, kjer je izbruhnil prvi velik letošnji požar in kjer naj bi bila med evakuiranimi tudi družina iz Slovenije, je gasilcem uspelo ustaviti ognjeno stihijo. Situacija je pod nadzorom, v teku je preiskava vzroka požara.