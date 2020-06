Na Hrvaškem poleg števila počitnikarjev narašča tudi število okužb s koronavirusom

Slovenci lahko potujemo na Hrvaško brez omejitev. Samo minuli konec tedna se je na morje k našim južnim sosedom odpravilo 14.000 Slovencev, seveda v prepričanju, da so tam pred okužbo dokaj varni. Toda po tem, ko je Slovenija za vse, ki pridejo k nam iz Srbije, Kosova ter Bosne in Hercegovine opolnoči odredila obvezno 14-dnevno karanteno in zaostrila celo nekaj izjem, smo preverili, ali je podobno storila tudi Hrvaška? Navsezadnje tudi na Hrvaško prihaja v zadnjih dneh največ novih okužb prav iz teh držav.