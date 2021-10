Na Hrvaškem policisti prijeli Brazilko, ki je tihotapila skoraj kilogram kokaina

Zločin nikoli ne počiva, niti v bližini naše domovine, ki jo smatramo za varno. Na Hrvaškem so namreč v želodcu Brazilke odkrili slab kilogram kokaina, ki ga je tihotapila iz domovine za prodajo na evropskem trgu. Hrvaški preiskovalci trdijo, da gre najverjetneje za izkušeno tihotapko, saj je bila ob prijemu povsem mirna in je očitno v preteklosti že tihotapila droge. Kako so jo hrvaški organi pregona uspeli ujeti?