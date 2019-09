Na Hrvaškem potrdili epidemijo ošpic manjših razsežnosti

Čeprav se ne zdi, da je številka 35 zbolelih na Hrvaškem visoka, so v nacionalnem referenčnem centru za influenco začeli govoriti o manjši epidemiji ošpic. Največ obolelih je v splitsko-dalmatinski županiji, kjer so zabeležili 14 primerov, sledi Zagreb z desetimi primeri. Obolele imajo tudi v Zadru, Dubrovniku in delu Slavonije.

Vodja centra Vladimir Draženović je za hrvaške medije povedal, da ni razloga za preplah. Bolj je zaskrbljen, ker se na Hrvaškem zmanjšuje število cepljenih. Precepljenost je 93-odstotna, morala pa bi biti 95-odstotna ali višja, tako kot pred leti.