Hrvaška policija ujela domnevne tatove nakita milijonskih vrednosti

Po večmesečnem sodelovanju z italijanskimi kolegi je hrvaška policija na podlagi evropskega pripornega naloga prijela četverico hrvaških državljanov na območju Zagreba in hrvaške Istre, srbskega državljana pa na mejnem prehodu s Srbijo v Tovarniku. Prijeti so stari med 43 in 60 let, enega od hrvaških državljanov pa povezujejo z znano mednarodno kriminalno skupino Rožnati panter.

Nakit so ukradli z razstave nakita neprecenljive vrednosti Zakladi mogulov in maharadž v Doževi palači v Benetkah. Kot navaja hrvaška policija, so tatovi med drugim odnesli par uhanov iz platine in diamantov, vreden milijon dolarjev, ter več kot dva milijona dolarjev vredno broško iz platine in rubinov.