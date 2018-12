Na Hrvaškem prijeli tatova, ki sta ukradla skoraj celo hišico

Osumljenca naj bi dele lesene hiške z gradbišča odtujila med 5. in 16. decembrom, je še danes potrdila policija. Kot so navedli, sta ženska in moški s širšega območja mesta Koprivnica.

Zaradi kaznivega dejanja tatvine sta osumljenca ovadili na pristojnem tožilstvu, so še zapisali na spletni strani policije s sedežem v Koprivnici. Kriminalisti so preiskavo začeli prejšnjo nedeljo, ko je lastnik prijavil tatvino.

Ukradla skoraj celo hišico

Vaščani trdijo, da so videli, da so lastniki hišice počasi odvažali celo streho, dele zidov iz lesa in ostale dele ter da so v roku tedna dni z dvema prikolicama odpeljali prav vse dele hiše. Kot so za medij povedali lastniki, je hiša po sodnem postopku prešla na drugega lastnika in da so, preden se je postopek zaključil, vzeli tisto, kar jim pripada, saj je novi lastnik v sporu dobil le zemljišče, ne pa tudi hiše, ki niti ni bila legalizirana.