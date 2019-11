Na Hrvaškem ranjeni migrant še vedno v smrtni nevarnosti

Kot smo poročali, je bil na območju Gorskega kotarja s strelnim orožjem huje poškodovan migrant.

Hrvaški notranji ministerDavor Božinović je po opravljeni policijski preiskavi v nedeljo zvečer potrdil, da so migranta zadeli streli iz policijskega orožja.

"Med preiskavo ni bilo ugotovljeno, da bi bila uporaba strelnega orožja usmerjena proti konkretni osebi z namenom, da bi delovali proti njej," je izjavil Božinović. Zadržal se je ocene, ali je bila uporaba orožja upravičena.

Migrant naj bi bil iz Afganistana

Hrvaška policija ni objavila drugih podrobnosti o dogodku. Potrdili so, da je bil ranjeni migrant del skupine približno 15 oseb, ki so jih hrvaški policisti sumili ilegalnega prehoda meje. Policisti so posredovali na težko dostopnem področju Gorskega kotarja, nedaleč od predora Tuhobić ob avtocesti, ki povezuje Reko in Zagreb. Hrvaški mediji so poročali, da so bili migranti po vsem sodeč namenjeni proti Sloveniji.