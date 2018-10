Orkanski veter in visoki valovi, v Savudriji pogrešajo dva deskarja

V Savudriji pogrešajo dva mlajša moška, ki sta se kljub rdečemu opozorilu in slabim vremenskim razmeram odločila za deskanje nedaleč od svetilnika. Nazadnje so ju videli pred pristaniščem v Umagu. Fanta so iskali ob obali, ker zaradi visokih valov in vetra ni bilo možno iskanje s plovili. Do večera deskarjev niso našli, iskanje pa bodo tako nadaljevali v torek. Po nekaterih neuradnih informacijah, ki jih navaja STA, naj bi bil eden izmed deskarjev slovenski državljan.

Orkanski veter podira drevesa

Na Hrvaškem so za obalne predele razglasili rdeči alarm. V notranjosti države težave povzroča gosta megla, obilne padavine in močan orkanski veter pa največ težav povzročajo na območju Dubrovnika in Splita. Do nadaljnjega so prekinjene številne linije trajektov in katamaranov, zato so nekateri otoki trenutno odrezani od sveta. Orkanski veter je na odprtem morju povzročal tudi sedemmetrske valove.