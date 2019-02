Na Hrvaškem rekordna odškodnina zaradi zdravniške napake

V Kliničnem centru (KBC) Reka so danes potrdili, da je sodba pravnomočna in da so se s tožnico dogovorili, da ji bodo odškodnino izplačevali v mesečnih obrokih. Enkratno izplačilo celotne odškodnine bi namreč ogrozilo poslovanje in delovanje bolnišnice, so povedali.

Gre za najvišjo odškodnino, ki so jo doslej dosodila hrvaška sodišča, je izpostavil Jutarnji list na svoji spletni strani.

Do usodne zdravniške napake je prišlo marca 2006, ko naj bi 44-letnici operirali polipe na maternici in ciste na jajčnikih. Med postopkom anestezije in intubacije so njeni možgani ostali brez kisika, kar ji je pustilo trajne posledice. Ženska je bila skoraj teden dni v komi, operacije pa niso izvedli, so poročali hrvaški mediji.

Ženska je prikovana na invalidski voziček, znova se je morala naučiti govora in osnovnih gibov, je danes objavil Novi list na svoji spletni strani.

Pravosodni postopek za denarno odškodnino je sprožila leta 2008, pravnomočna sodba pa je bila sprejeta na reškem sodišču konec lanskega leta.

Sodišče je razsodilo, da mora KBC Reka plačati 5,1 milijona kun (689.000 evrov) odškodnine, kar vključuje tudi obresti. Dodatnih pol milijona kun (68.000 evrov) se nanaša na mesečna nadomestila za izgubljeni dohodek do starostne upokojitve.