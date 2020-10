Na Hrvaškem rekordno število okužb, težave z dobavo zdravil

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah potrdili rekordnih 1424 novih okužb s koronavirusom. Umrlo je še 11 bolnikov, med njimi tudi najmlajša žrtev zahrbtnega virusa. 31-letnica, ki je imela ob okužbi tudi težje pridružene bolezni. Hrvaško zdravstvo tako drvi v katastrofo. Dobavitelji zdravil so ustavili oskrbo 80 odstotkov bolnišnic, ker jim dolgujejo že več kot pol milijarde evrov. Če vlada ne bo do konca leta poravnala vsaj polovice teh dolgov, bodo nehali dobavljati zdravila vsem bolnišnicam.