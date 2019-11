Na Hrvaškem rešili devet migrantov iz lesenega zaboja

Hrvaški policisti so na počivališču ob avtocesti nedaleč od Županje pregledali kombi, v katerem je bil zaboj, ki ga ponavadi uporabljajo za prevoz strojev. Iz zaboja, ki je bil zaprt z vijaki, so slišali vznemirjene glasove več oseb, so dogodke opisali na spletni strani hrvaškega notranjega ministrstva.

Kot so dodali, so policisti z odprtjem zaboja verjetno rešili življenja sedemčlanske družine iz Irana ter dveh državljanov Iraka. Ko so odprli zaboj, so namreč začutili občutno višjo temperaturo in zatohel zrak. Migrantom, za katere so ugotovili, da so nezakonito vstopili na Hrvaško, so ponudili zdravniško pomoč.

Člani iranske družine nameravajo prositi za mednarodno zaščito, medtem ko sta dva Iračana v postopku readmisije, so še dodali. Objavili so tudi video, v katerem je videti policiste, kako odpirajo zaboj z migranti.

Voznika so prijeli zaradi suma tihotapljenja ljudi. V zvezi s tem dogodkom so na mejnem prehodu s Slovenijo v Maclju (Gruškovje), prijeli tudi dva državljana Poljske.