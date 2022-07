Ponekod pri naših južnih sosedih se soočajo s pomanjkanjem goriva. Nekatere manjše črpalke so zaprle vrata, spet druge pa so ostale brez evrodizla. Hrvaška vlada, ki je zamrznila veleprodajne cene goriv, za nevšečnosti krivi manjše distributerje, ker naj bi špekulirali in prodajali svoje zaloge, novih pa niso kupovali. Lastniki malih bencinskih servisov pa krivdo valijo na največjega naftnega trgovca v državi, INO, ker naj bi zmanjšala dobave goriv, in grozijo z zaprtjem črpalk.