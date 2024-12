26-letnica umrla v toaletnih prostorih: je bil na delu tihi morilec?

Je bil v eni od tovarn blizu hrvaške Reke, ki se ukvarja s predelavo rib, na delu tihi morilec? Potem ko so v toaletnih prostorih našli truplo mlade ženske, je še 20 zaposlenih poiskalo zdravniško pomoč. Obdukcija je potrdila domneve, da je bilo komaj 26-letno dekle izpostavljeno strupenima plinoma amonijaku in vodikovemu sulfidu, ki sta v visokih odmerkih smrtonosna. Na Hrvaškem zavodu za javno zdravje so potrdili, da so bile koncentracije strupov, ki so jih izmerili gasilci na dan tragedije v tovarni tako visoke, da so prav lahko povzročile smrt.