Na Hrvaškem so se po treh mesecih spet odprle terase lokalov

Hrvaški gostinci so sicer pod strogimi ukrepi znova odprli svoja vrata. Med mizami in stoli mora biti več metrov razdalje, na terasah je lahko le omejeno število ljudi, vstop v lokal pa je možen le za uporabo sanitarij. A vse to je nizka cena, pravijo gostinci, če to pomeni, da lahko delajo. Veselja ob odprtju niso skrivali niti gostje, ki so se na terasah nastavljali sončnim žarkom. Z ekipo smo se odpravili v Zagreb, kjer so se gostje vidno veselili ponovne vrnitve v normalne čase.

