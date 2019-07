Na Hrvaškem spet opazili morskega psa

V petek je v zaliv Radnjača na hrvaškem otoku Vir priplaval morski pes. Po poročanju hrvaških medijev je plavut morskega psa, ki se je jasno videla na mirni gladini morja, prestrašila nekatere plavalce, medtem ko so drugi vstopali v morje brez strahu. Večina pa je vseeno ostala na plaži in si atrakcijo ogledovala z varnega.

"Bil je prestrašen, težko je plaval. Zjutraj naju je z bratom mama prebudila in rekla, da je v morju morski pes. Takoj sva stekla, da bi ga videla. Mislim, da je šlo za sinjega morskega psa, tako so govorili tudi ostali. Zato nas tudi ni bilo strah, saj smo vedeli, da ne napade ljudi. Skočili smo v kajak in veslali proti njemu, a se je ustrašil. Uspelo mu je zaplavati pod ograjo in odplavati stran. Hoteli smo si ga le ogledati, a kot kaže, smo ga odgnali," je za 24sata povedal Ivan Ravlić.

Kot je znano, so letos na Hrvaškem že večkrat opazili morskega psa. Kar nekaj dni v juniju je plaval okoli Makarske, marca pa se je vbližini Savudrije v ribiške mreže ujel osemmetrski morski pes.