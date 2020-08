Na Hrvaškem stanje še vedno zaskrbljujoče, v Sloveniji potrdili 21 novih okužb

Na Hrvaškem so zabeležili 219 novookuženih, med bolj ogroženimi ostaja Splitsko-dalmatinska županija z 71 novimi primeri, precej kritična sta tudi Zagreb in Zadar. V Istri so zabeležili 13 novih primerov. Pri nas pa smo na koronavirus testirali 1370 ljudi in potrdili 21 novih okužb. V bolnišnični oskrbi ostaja 17 oseb, nobena oseba ni na intenzivni negi, prav tako nobena oseba ni umrla. V nasprotju s preteklimi trendi so potrjene okužbe razpršene po vseh starostnih skupinah, med okuženimi pa sta tudi dva otroka.