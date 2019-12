Na Hrvaškem stavko napovedujejo tudi policisti

Kot je poudaril, so pripravljeni na vse oblike stavke, če med pogajanji ne bomo dosegli višjih koeficientov. Na vprašanje, kdaj naj bi stavka potekala, je odgovoril, da prihajajo božični in novoletni prazniki ter da se 1. januarja začne hrvaško predsedovanje Evropski uniji, kar so priložnosti za stavko.

Policisti so glede na koeficiente najslabše plačani znotraj državnih in javnih služb. Zaradi tega ljudje zapuščajo policijske vrste, novi pa vanje nočejo vstopiti, je dejal predsednik hrvaškega sindikata policije Dubravko Jagić v pogovoru za regionalno televizijo N1.

Jagić je tudi za Jutarnji list napovedal, da sindikat policije pripravlja belo stavko. Nameravajo poslati tudi pismo vsem tujim veleposlaništvom na Hrvaškem, da bi diplomati opozorili državljane svojih držav na veliko gnečo na hrvaški meji med prihajajočimi prazniki, vključno s 6. januarjem 2020, ko na Hrvaškem praznujejo svete tri kralje.

Napovedal je, da bodo povabili tudi kolege iz drugih sindikatov, naj se jim pri stavki pridružijo. Omenil je carinike, ki preko svojega sindikata prav tako zahtevajo zvišanje koeficientov. Po ponedeljkovem pogovoru na ministrstvu za delo in pokojninski sistem so v sindikatu carinikov napovedali, da odločitev hrvaške vlade o svoji zahtevi pričakujejo v sedmih dneh.

Če vlada zahteve ne bo izpolnila, bodo nespoštovanje pravic delavcev v carinski službi prijavili Mednarodni organizaciji dela, je v ponedeljek napovedal predsednik carinskega sindikata Rino Štorić.

Višje koeficiente za zahtevnost dela že nekaj časa zahtevata tudi sindikata pravosodnih policistov in medicinskih sester.

Nezadovoljni zaradi prekomernih nadur so tudi v zdravniški zbornici in sindikatu zdravnikov. Začeli so zbirati podpise zdravnikov, da bi umaknili soglasje za nadure. Zdravniki ne želijo delati več kot 48 ur tedensko, ker da jim napačno računajo nadure, posebej tiste, ko so v pripravljenosti.

Pravijo, da imajo letno tri milijone nadur ter zahtevajo novo strokovno kolektivno pogodbo, s katero bi uredili problem plačevanja nadur. Med drugim so zdravniki zaradi napačnega izračuna nadur vložili več kot 4000 tožb, v 800 primerih so bile pravnomočne sodbe v prid zdravnikov, so izpostavili v zdravniškem sindikatu.