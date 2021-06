Na Hrvaškem temperaturni rekordi, v Avstriji, Franciji in na Poljskem pa neurja s točo

Medtem ko se polovica Evrope – jug in jugovzhod – kuha v vročini, drugo polovico stare celine, predvsem osrednji del, bičajo silovita neurja, ki povzročajo poplave in težave v prometu. Silovito neurje s točo in močnim vetrom je v sredo zvečer pustošilo po sosednji Avstriji. Najhuje je na Salzburškem, kjer je veter odkrival strehe in ruval drevesa. Številne lokalne ceste so zaprte. Polne roke dela s črpanjem vode iz poplavljenih hiš imajo tudi gasilci v Franciji in na Poljskem. V krajih vzhodno in južno od nas pa so danes zabeležili najbolj vroč dan. V Slavoniji na Hrvaškem in v Grčiji se je živo srebro povzpelo do 40 stopinj Celzija.

