Na Hrvaškem trenutno dopustuje 290 tisoč tujih turistov

Sosednja Hrvaška je glede letošnje turistične sezone zelo optimistična. Čeprav je na evropskem zemljevidu celotna obala obarvana oranžno, trenutno pri naših južnih sosedih letuje okoli 290 tisoč tujih turistov, kar 40 odstotkov več kot isto obdobje lani. Največ turistov gosti hrvaška Istra. Prevladujejo Nemci, sledijo Slovenci, Avstrijci in Poljaki. Večina turistov je zadovoljnih, čeprav so cene namestitev in drugih storitev večinoma ostale na enaki ravni kot lani.

