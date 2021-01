Na Hrvaškem zaradi zapletov po okužbi s covidom-19 umrl 11-letni deček

Žalostna vest prihaja iz Hrvaške, kjer je v noči s sobote na nedeljo ugasnilo življenje 11-letnega dečka. Gre za najmlajšo žrtev, povezano s covidom-19, pri naših južnih sosedih. Po do zdaj znanih podatkih naj bi deček umrl zaradi večorganskega vnetnega sindroma. To je bolezen, ki se pojavlja pri otrocih, ki so preboleli covid-19, tudi pri tistih, ki so bolezen preboleli asimptomatsko. Na pediatričnem oddelku UKC Ljubljana so do zdaj obravnavali 24 otrok s tem sindromom.