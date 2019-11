Na Hrvaškem v treh mesecih za zapahe 161 voznikov

Lani so do konca oktobra zabeležili 258 smrtnih žrtev prometnih nesreč, letos pa 226. Obenem je bilo letos tudi 808 manj poškodovanih v prometnih nesrečah kot lani. Upadlo je tudi število nesreč, in sicer za skoraj 1850 glede na lani. Zabeležili so tudi 840 manj nesreč s poškodovanimi kot lani.

Strožje kazni za kršitelje cestnoprometnih predpisov so na Hrvaškem začele veljati 1. avgusta. Na hrvaškem notranjem ministrstvu so po 100 dneh veljavnosti nove zakonodaje ocenili, da je prometna varnost v prvih desetih mesecih letošnjega leta boljša kot v enakem obdobju lani.

Na ministrstvu se zavedajo, da je 100 dni prekratek čas za sklepanje, da je za izboljšanje črne statistike zaslužna le nova zakonodaja. So pa strožje kazni po njihovem mnenju vsaj delno vplivale na odgovornejše obnašanje voznikov.

V zapor za od 30 do 60 dni

Policija je od začetka veljavnosti strožje zakonodaje za 697 voznikov predlagala zaporne kazni zaradi hujših prometnih prekrškov. Med njimi jih bo 161 v zaporu preživelo med 30 in 120 dni. 241 predlaganih zapornih kazni so sodišča zavrnila, 295 prometnih prekrškarjev pa še čaka na odločitev sodišča o zaporni kazni, danes piše časnik Jutarnji list.

Za 1819 storilcev prekrškov so zahtevali denarno kazen, ki je bila potrjena za 357 prekrškarjev. Najvišja je znašala približno 4000 evrov.

K večji prometni disciplini voznikov so po ocenah policistov prispevale številne varnostne prometne kamere, ki natančno snemajo vse prekrške, vključno z uporabo mobilnih telefonov med vožnjo. Vozniki vedo, kje so kamere in zato na teh odcepih vozijo po pravilih, so pojasnili policisti. Obenem so poudarili, da je prometna kultura hrvaških voznikov še vedno na nizki ravni.

Najpogostejša vzroka prometnih nesreč s smrtnim izidom na Hrvaškem ostajata prevelika hitrost in vožnja pod vplivom alkohola. Sledita uporaba mobilnega telefona med vožnjo ter neuporaba varnostnega pasu.