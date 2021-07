Na Hrvaškem v veljavi strožji epidemiološki ukrepi

Ob hrvaški obali trenutno letuje okoli 870 tisoč tujih gostov, kar predstavlja 80 odstotkov obiska v primerjavi z rekordnim letom 2019. Med tujimi turisti je največ Nemcev, sledijo Slovenci, Poljaki, Avstrijci in Čehi. Da ne bi propadla še ena turistična sezona, od polnoči v vseh obalnih županijah veljajo strožji epidemiološki ukrepi. Do 15. avgusta je za udeleženci prireditev s 50 do največ 1000 ljudi obvezno evropsko digitalno covidno potrdilo. Veljavnost potrdil o cepljenju so podaljšali na 270 dni. Vsi potniki iz nekaterih tretjih držav, tudi prebolevniki in cepljeni, pa pri vstopu na Hrvaško potrebujejo negativen PCR ali antigenski test.

