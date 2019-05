Višje kazni: do 2700 evrov, zaseg vozila in odvzem vozniškega dovoljenja

Hrvatje bodo poskrbeli za ostrejše kazni na cestah. Do 2700 evrov kazni, zaseg vozila in odvzem vozniškega dovoljenja. Na Hrvaškem je tik pred sprejetjem nova prometna zakonodaja, ki bo močno zvišala kazni, v veliko primerih bodo globe podvojene. Južni sosedi so se ostrih ukrepov lotili, ker sodijo med prometno najnevarnejše države v Evropi.