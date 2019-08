Na Hrvaškem z goreče barke rešili slovensko družino

V bližini hrvaškega otoka Ist je izbruhnil požar na barki, na kateri je bila štiričlanska slovenska družina. Vse člane družine so rešili, v nesreči pa ni bilo niti poškodovanih niti ni prišlo do onesnaženja morja, čeprav je barka v celoti pogorela in zatem potonila.

V bližini hrvaškega otoka Ist je v torek zvečer izbruhnil požar na barki, na kateri je bila štiričlanska slovenska družina, poročajo hrvaški mediji. Potnike so z barke na bližnji otok Ist evakuirali očividci, požar pa so gasili gasilci iz prostovoljnega gasilskega društva ter poklicni gasilci iz Zadra. Barka je zatem potonila. Predstavniki luške kapetanije v Zadru so slovensko družino prepeljali v Zadar, preiskava požara pa še poteka.