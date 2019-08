Na Hrvaškem začele veljati strožje kazni za prometne prekrške

Na Hrvaškem so z današnjim dnem v skladu s prenovljenim zakonom o varnosti v cestnem prometu začele veljati poostrene kazni za kršitelje cestnoprometnih predpisov. Za osem najhujših prometnih prekrškov so podvojili denarne kazni, ki bodo znašale tudi do 20.000 kun (2700 evrov).

Gre za vožnjo v nasprotno ali prepovedano smer, prekoračitev dovoljene hitrosti v naselju za več kot 50 kilometrov na uro, namerno nespoštovanje rdeče luči na semaforju, zavračanje preizkusa psihofizičnega stanja, vožnjo pod vplivom alkohola in mamil nad 1,5 promila, zavračanje testiranja voznikov na alkohol in mamila ter vožnjo pred pridobitvijo vozniškega dovoljenja ali v času, ko je vozniško dovoljenje vozniku začasno odvzeto ali ukinjeno.

Za te najpogostejše prekrške, katerih posledice so hude poškodbe in velika gmotna škoda, so se denarne kazni zvišale z dosedanjih od 5000 do 15.000 kun (od 676 do 2028 evrov) na od 10.000 do 20.000 kun (od 1352 do 2700 evrov).