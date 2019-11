Na Hrvaškem zagorel avtobus, poln otrok

Zaradi hitre reakcije voznika, je vsem otrokom in vodniku uspelo pravočasno zapustiti avtobus. Poškodovan ni bil nihče, poroča 24sata.

Hrvaška policija je sporočila, da je danes zjutraj v bližini Požege na severu Hrvaške zagorel avtobus, poln otrok. 22 otrok, starih okoli 13 let, je bilo skupaj z vodnikom na ministrantskem izletu, ki ga je organizirala lokalna cerkev.

Po otroke je nato prišel nadomestni avtobus, tako da so nemoteno nadaljevali z izletom.

Na območje so sicer nemudoma prispeli policisti in gasilci, ki so uspeli pogasiti goreče vozilo. Vzrok požara policija še preiskuje.