Na Hrvaškem zaradi afere odstavili vrh vojaškega letalstva

Zaradi škandala so zamenjali tudi ostale poveljnike v oporišču v Zemuniku. Od brigadirja Maria Pleša je poveljstvo prevzel brigadir Željko Ninić . Odstavili so tudi poveljnike vojaške policije, letalskega voda in eskadrilje v Zemuniku, je v ponedeljek zvečer poročala RTL.

Trije piloti hrvaškega vojnega letalstva so v letalsko oporišče Zemunik pri Zadru s helikopterjem pripeljali znanega prekupčevalca z orožjem, s čimer so prekršili vojaški kodeks.

V zadrskem oporišču so ugotovili številne varnostne pomanjkljivosti, potem ko se je potrdilo, da so piloti pred dvema mesecema preoblekli 36-letnega tihotapca orožja v pilotsko uniformo in pripeljali v oporišče Zemunik pri Zadru.Nato naj bi ga peljali z vojaškimi helikopterji v okviru svojih rednih nalog. Na obrambnem ministrstvu vztrajajo, da v vojaških helikopterjih niso tihotapili nobenega streliva, niti orožja.

Zadrska policija je prejšnji teden sporočila, da so kazensko ovadili šest oseb zaradi nedovoljenega posedovanja, izdelave in nabave orožja in eksplozivnih sredstev. Med preiskavo prostorov, ki so jih uporabljali osumljenci, so našli večjo količino različnega vojaškega streliva, vključno s tistim, ki ga uporabljajo v novih helikopterjih hrvaške vojske ameriške izdelave kiowa warriors. Kot so potrdili, so med ovadenimi trije vojaški piloti in trije civilisti.

Nekateri izmed ovadenih, vključno z dvema pilotoma, so bili tudi člani istega strelskega kluba iz Zadra. Med njimi je tudi dosedanji poveljnik oporišča v Zemuniku Pleša, so poročali hrvaški mediji.