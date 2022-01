Na Hrvaškem zaradi kritik premierju aretiranih vedno več ljudi

Hrvaška javnost in opozicija sta na nogah, saj je Policija v zadnjem času zaprla več ljudi zgolj zato, ker so javno kritizirali premierja Andreja Plenkovića. Najbolj odmeva aretacija 72-letnega moškega iz Briševa pri Zadru, ki je pristal v priporu, ker naj bi grozil Plenkoviću. V komentarju na Facebooku je napisal, da bi bilo treba hrvaškega premierja ob obisku v njihovih krajih pričakati s pokvarjenimi jajci. Pred sodnika so ga odpeljali zaradi namere kaljenja javnega reda in miru. Res, da je kritik pa tudi sovražnega govora na spletu veliko, se strinja velika večina Hrvatov, a policiji ter trenutni oblasti očitajo, da sta šli predaleč.