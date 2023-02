Na Hrvaškem se spopadajo s hudim pomanjkanjem grobarjev. Ponekod so zato celo omejili število dnevnih pokopov. Nekatera komunalna in zasebna podjetja zaradi pomanjkanja delavcev omogočajo samo jutranje pokope ali največ tri na dan. Na pomoč kličejo tudi upokojence, saj se na javne razpise za delovna mesta grobarjev kljub redni zaposlitvi in dobri plači za delovna mesta grobarjev nihče ne prijavi.