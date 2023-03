Na Hrvaškem sumijo, da je trojica slovenskih državljanov z nakupom nepremičnin v Istri in Kvarnerju oprala več kot milijon evrov, ki jih je nezakonito pridobila s prodajo steroidov v ZDA. Dobro obveščeni viri na Hrvaškem pravijo, da preiskujejo Mihaela Karnerja. Za tako imenovanim kraljem steroidov Mihaelom Karnerjem je v ZDA že več kot 10 let razpisana tiralica, ker pa Slovenija nima sklenjenega sporazuma o predaji, tu živi povsem mirno in gradi eno najmodernejših sosesk pri nas.