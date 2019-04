Na Hrvaškem zaradi 'ugovora vesti' ženskam v bolnišnicah vse pogosteje odklanjajo splav

Preden bo ženska lahko opravila splav, bo morala na obvezno svetovanje. To naj bi v nov zakon zapisali na Hrvaškem. Splav je pri sosedih spet ena najbolj perečih tem, potem ko je tamkajšnjo javnost pretresla zgodba iz bolnišnice v Dubrovniku, kjer naj bi pacientki splav opravili brez anestezije. In sicer zato, ker so prav vsi anesteziologi, ki so bili v bolnišnici na voljo, podali ugovor vesti. Medtem ko so v bolnišnici zatrdili, da s primerom niso seznanjeni, pa so se oglasile organizacije, ki opozarjajo, da je splav marsikje na Hrvaškem že nemogoče opraviti, ker zaradi številnih ugovorov vesti enostavno – ni osebja.

Primer, ko so ženski brez anestezije opravili splav, je, kot vse kaže, le vrh ledene gore. Med postopki, ki jih zdravstveni delavci ne želijo opravljati zaradi verskih ali drugih moralno-etičnih zadržkov, je namreč celo svetovanje ženskam in parom o kontracepciji ali pa skrb za nosečnice, ki so zanosile s pomočjo zunajtelesne oploditve.

Zato številni, tudi zdravstveni delavci, opozarjajo, da mora država zagotoviti, da ima vsakdo ustrezno zdravstveno oskrbo. Ravno tu pa tiči težava, saj politika ni prepričana, da je težava tako velika, da bi terjala hitro ukrepanje.

Aktivistke so se na primer krutega splava odzvale tako, da je nastal seznam hrvaških bolnišnic, ki razkriva, da je hrvaškim ženskam splav najmanj dostopen na severovzhodu države, kjer je največ bolnišnic, kjer so prav vsi specialisti, ki bi splav lahko opravljali, vložili ugovor vesti. Splav sicer ostaja tema, ki močno razdvaja hrvaško javnost. Medtem ko je del javnosti zgrožen nad odrekanjem te pravice ženskam, del, s cerkvijo na čelu vztraja, da ga je treba prepovedati.