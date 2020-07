Na Hrvaškem zaskrbljeni, da bi jih še več držav uvrstilo na oranžni ali rdeči seznam

Jugovzhodna Evropa ostaja žarišče virusa v Evropi. Na veliko olajšanje hrvaških turističnih delavcev so na obali zabeležili le štiri nove okužbe. V hrvaški Istri, ki so jo konec tedna tuji turisti množično zapuščali, nimajo nobenega novega primera. Naše južne sosede skrbi, da bi jih po Nizozemski in Finski še več evropskih držav uvrstilo na oranžni ali celo rdeči seznam. Vse bolj zaskrbljeni so tudi v Avstriji, kjer novo žarišče virusa postaja turistično priljubljeni St. Wolfgang.