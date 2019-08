Na hrvaški obali vas lahko obešanje perila ponekod drago stane

Na Šolti, Reki, Mljetu, Kaštelih in Kolanu na Pagu vas lahko sušenje perila na zunanji strani stavbe drago stane. Omenjeni kraji so namreč letos sprejeli odločbe, da je obešanje in sušenje perila na zunanji strani stavb, ki so obrnjene proti javnim površinam, prepovedano. Kazni znašajo tudi do 2000 kun oziroma dobrih 270 evrov.

Pravila, ki sledijo lani sprejetemu zakonu o komunalnih službah, tako prepovedujejo t.i. tiramole (vrvi za sušenje perila, razpete med stavbe), ki so pribljubljen način sušenja perila na obali in otokih, piše index.hr. Na Šolti vas lahko takšno sušenje perila stane do 270 evrov

Tako na primer po novih pravilih na Šolti od julija letos lahko tiste, ki ne bodo upoštevali občinskega odloka doleti kazen do 2000 kun oziroma 270 evrov. "Na oknih in vratih, balkonih, ograjah in drugih delih stavbe, ki so obrnjeni proti javni prometni površini, ni dovoljeno obešati ali razstavljati perila, posteljnine, preprog, krp in drugih predmetov, ki ovirajo videz stavbe," piše v občinskem redu Šolte. Podobno določbo je marca izdala tudi reška občina, kazen za kršitelje pa lahko znaša prav tako do 270 evrov. Tudi na Mljetu in Kaštelih so se letos odločili tiramolam narediti konec, kazni so zelo podobne kot na Šolti in Reki, v občini Kolan na Pagu pa so enako odločitev sprejeli konec lanskega leta. Podobne kazni tudi v drugih hrvaških krajih Hrvaški turizem, ki večinoma temelji na sredozemskem izročilu, bo tako v nekaterih mestih prikrajšan za eno izmed pristnih podob, ki je simbol sredozemskega življenjskega sloga, piše index.hr. Tisti, ki pa bodo vseeno gojili to staro navado, pa bodo kaznovani. Podobne kazni pa poznajo tudi nekatera mesta v notranjosti države. Med njimi je Osijek, v katerem na delih stavb, ki so obrnjeni proti javnim površinam, ni dovoljeno obešati perila in drugih predmetov, ki prekrivajo zunanjost stavbe. Kazen znaša slabih 30 evrov.

