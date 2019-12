Na hrvaških avtocestah dodatne kamere za nadzor prometa

Postavljanje dodatnih kamer na državnih cestah je del projekta ustanovitve novega osrednjega centra za nadzor in upravljanje s prometom na državnih cestah, ki bo skupaj z nacionalno pristopno točko (NPT) nameščen v Karlovcu leta 2020, piše Večernji list. Hrvatske ceste načrtujejo do leta 2025 nadzorovati promet na državnih cestah s približno 300 kamerami.

V Hrvatskih cestah so izpostavili, da bodo v prihodnjem letu postavili 40 kamer ali po dve kameri na državnih cestah v vsaki od hrvaških županij. Pojasnjujejo, da je namen video nadzora zbiranje podatkov o stanju na cestah, prometu in vremenskih pogojih, da bi lahko optimalno upravljali s prometom in povečali prometno varnost.