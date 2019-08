Na Hvaru najeli vilo za 6420 evrov, pričakalo jih je gradbišče

Francozinja Julie je na Twitterju objavila naravnost neverjetno zgodbo oziroma prevaro. Ko so skupaj z desetimi prijatelji na Hvaru preko strani Booking najeli vilo za 6420 evrov, so dobili potrditev rezervacije – prispeli pa na gradbišče.

Na Hvar so prispeli 18. avgusta in po dolgi poti, ki ni bila tako enostavna, saj so imeli s seboj polno prtljage, prispeli na gradbišče, zato je hitro postalo jasno, da gre za prevaro.

Julie in prijatelji so kontaktirali Booking, a pri tem niso bili uspešni, slednji so tudi prekinili telefonski pogovor. Po petih urah pregovarjanja so le prispeli do skupne odločitve, da bi lahko v desetih delovnih dobili denar nazaj, do takrat pa morajo sami poskrbeti za nastanitev. "Ostali smo v Splitu brez nastanitve in brez rešitve,"je zapisala Julie.

Opozarjala je tudi, da so podobne prijave glede te nastanitve že prispele in da bi se moral Booking na njih odzvati, pa se ni. Na prevaro so opozarjali celo sosedi. Booking je tudi sporočil, da oni niso odgovorni za njihovo novo nastanitev, a je to povzročilo veliko razburjenja na Twtiterju.