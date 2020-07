Na Inštitutu Jožeta Štefana izdelali štiri različne scenarije širjenja koronavirusa v Sloveniji

Ukrepi za zajezitev virusa se zaenkrat ne bodo poostrili, je povedala vodja strokovne skupine za covid-19 Bojana Beović in dodala, da so trenutni ukrepi dobri. Skrbi pa jo, da jih ljudje ne spoštujejo dosledno. A kako hitro se lahko stvari obrnejo na slabše, svarijo tudi na Inštitutu Jožeta Štefana, kjer so izdelali projekcijo in štiri različne scenarije širjenja koronavirusa v Sloveniji. V najslabšem primeru lahko že sredi septembra skupno število mrtvih preseže 200, na intenzivni negi pa se bo za življenje borilo okoli 75 ljudi, kar je 25-krat več kot danes.