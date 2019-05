Na Irskem velika podpora omilitvi pravil za ločitev

Irci so se zavzeli za to, se skrajša obdobje, ko lahko zakonca, ki živita ločeno, zaprosita za razvezo zakona.

Kot kažejo danes objavljeni rezultati, okoli 82 odstotkov irskih volivcev odobrava znižanje števila let, kolikor jih mora par živeti ločeno pred razvezo.

Na Irskem sta namreč lahko doslej zakonca zaprosila za ločitev šele, ko sta štiri od zadnjih petih let živela ločeno. Vlada je predlagala, da se to obdobje skrajša na dve leti.

Irska kot močna katoliška država ima eno najstrožjih zakonodaj na tem področju v Evropi. Posledično ima tudi najmanjši delež razvez v EU.

Na petkovem referendumu so volivci podprli tudi spremembo, po kateri bi bile ločitve, izvedene v tujini, priznane tudi na Irskem. Volilna udeležba je bila 51-odstotna.

Obvezno ločeno življenje pred ločitvijo je zakonodajni pogoj, ki izhaja iz leta 1995, ko so Irci na referendumu s tesno večino izglasovali možnost ločitve. Kritiki opozarjajo, da se s tem nalaga nepošteno čustveno in finančno breme na zakonce in družine, še posebej ker cene nepremičnin na Irskem stalno rastejo.